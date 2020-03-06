Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı - Son Dakika

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "8 Mart, eşitlik, özgürlük, adalet ve hak kavramlarının vücut bulduğu mücadelenin sembolik günüdür" ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "8 Mart, eşitlik, özgürlük, adalet ve hak kavramlarının vücut bulduğu mücadelenin sembolik günüdür" ifadelerini kullandı.


'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Türkiye'nin coğrafyasının kadın medeniyeti tecrübesine sahip bir coğrafya olduğunu belirtti. Sözen, mesajında, "8 Mart, eşitlik, özgürlük, adalet ve hak kavramlarının vücut bulduğu mücadelenin sembolik günüdür. Ülkemizde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı birçok Batı ülkesinden daha önce verilmiştir. Bizim coğrafyamız kadın medeniyeti tecrübesine sahip bir coğrafya. Bu coğrafyada, kadınlarımızın medeniyet inşasına katkılarına tanık oluyoruz. Bir ülkenin kalkınabilmesi, kadınların hayatın her alanında etkin bir şekilde rol aldığı dünyayla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.


Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve devlet işlerinde büyük başarılara imza atan kadınların, tarihin her alanında etkin rol aldığını ve almaya devam ettiğini vurgulayan Sözen, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak kurduğumuz Kadın ve Aile Uygulama Araştırma Merkezi (KADMER) ile üniversitemizde kadınlarımızın etkin bireyler olmasına destek vererek eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile tüm dünyada haksızlığa uğrayan, Kurtuluş Savaşında; 15 Temmuz'da mücadele ederek ülkesine sahip çıkan yürekli kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İdlib şehitlerimizi saygı ve hürmetle anarken, başta anneler olmak üzere, ailelerine sabır diliyorum. Kadınların tüm dünyada hak ettiği değeri görmesini ve hayatın her alanında daha fazla rol almalarını temenni ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Edibe Sözen, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]