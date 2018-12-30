Hasan Karabağ, Aday Adaylığından Çekildi
35 dakika önce
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı'ndan çekildiğini bildirdi.
Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan Karabağ
, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı'ndan çekildiğini bildirdi.
Bayraklı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'ın şöyle dediği bildirildi:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:43 Kaynak: AA
Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri