Son Dakika Haberleri: Hasan Karabağ, Aday Adaylığından Çekildi

Hasan Karabağ, Aday Adaylığından Çekildi

35 dakika önce

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı'ndan çekildiğini bildirdi.

Hasan Karabağ, Aday Adaylığından Çekildi, System.String[]
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı'ndan çekildiğini bildirdi.

Bayraklı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'ın şöyle dediği bildirildi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:43 Kaynak: AA

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