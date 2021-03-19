Hasan Kartal: 3 puana çok ihtiyacımız vardı - Son Dakika

Hasan Kartal: 3 puana çok ihtiyacımız vardı

19.03.2021 21:30
Hasan Kartal: 3 puana çok ihtiyacımız vardı, System.String[]

Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı bir maç olduğunu belirten Hasan Kartal, "Güzel bir maçtı, heyecanlıydı. Neticede Rizespor olarak biz kazandık. Büyük, güzide, taraftarı çok olan bir kulüp. Bunların da olmasını isteriz, 3 puana çok ihtiyacımız vardı. İyi oynadık, başardık ve kazandık. Hem hocamızı hem de çocukları kutluyorum. Hoca ile yeni başlamamıza rağmen iyi bir uyum içerisindeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ligi çok daha iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum" diye konuştu."UFAK TEFEK ŞEYLERİ NORMAL KARŞILAYACAĞIZ"Karşılaşmanın son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Çaykur Rizespor yedek kulübesi arasında yaşananlarla ilgili gelen bir soru üzerine Kartal, şu cevabı verdi: "Biz konuşmadık, maç içinde heyecanlı olaylar olabilir. O anda hocalar ya da teknik ekip birbirini kırmış olabilir. Bunlar normal şeyler. Ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Önemli olan güzel bir maçtı, heyecanlıydı ve sonucu da bizim lehimize oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi devam ederiz.""BÜLENT HOCA TAKIMI BİRLEŞTİRDİ"

Teknik direktör Bülent Uygun'dan iyi yönde elektrik aldıklarını ifade eden Hasan Kartal, "Bülent hoca gerçekten iyi elektrik aldığımız, rahat konuştuğumuz bir hoca. Yerli hocalara daha çok önem vermek lazım. Her şeyi konuşabiliyoruz, rahat anlaşabiliyoruz, espri yapabiliyoruz. Bülent hoca hem takımı birleştirdi, hem de yönetimde iyi anlaşma içerisinde. Sanıyorum Bülent hoca ile daha iyi yerlere gidebiliriz" dedi.

- İstanbul

Spor Toto Süper Lig, Hasan Kartal, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hasan Kartal: 3 puana çok ihtiyacımız vardı - Son Dakika Spor


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