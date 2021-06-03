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Hasan Kartal: "Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım" - Son Dakika

Hasan Kartal: "Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım"

03.06.2021 15:22

- Hasan Kartal: "Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım" Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece içerisinde Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını açıklayarak başkanlıktan istifa etti.

- Hasan Kartal: "Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım"

ANKARA - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece içerisinde Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını açıklayarak başkanlıktan istifa etti.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevini bıraktığını duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece içerisinde Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını vurgulayan Kartal, "Artık bundan sonra yokum. Daha önceki açıklamalarımda da söyledim. ya bırakacağım ya da devam edersem federasyonla uğraşacağım. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. Bu federasyondaki görevli arkadaşlarımız gidene kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

TFF'yle genel olarak ters düştüğünü belirten Hasan Kartal, "İlk genel kurulda onların ibra edilmemesi için uğraşacaktım, birçok kulüp başkanıyla da görüştüm. Zannediyorum ibra da etmeyecektik. Böyle olunca bir kaos olurdu. Kaos olmaması için, doğru olanın futboldan benim çekilmemin olacağı görüşüyle bu kararı aldım" cümlelerine yer verdi.

"Kulüp başkanları mutlaka borçlardan sorumlu olmalı"

Kartal, Çaykur Rizespor ve Etimegut Belediyespor'a desteğini sürdüreceklerini dile getirerek, "Bu federasyon gidene kadar görev almayacağım. İnşallah kısa zamanda giderler. Federasyonun ciddi alması gerken kararları almıyor. Yabancı futbolcu kararını destekliyorum ama yapması gereken çok şey var. Örneğin kulüp başkanları mutlaka borçlardan sorumlu olmalı, bunun kanunun çıkması için ellerinde geleni yapmaları gerekirdi. Daha kanun çıkmadı. Yabancı oynatmayalım diyoruz, ama altyapıyla ilgili karar alınmadı. Bu tür önemli şeylerle uğraşması gerekirken cezanın dışında bir şeyle uğraşmıyorlar. Etimesgut'ta, Pendikspor maçından sonra, rakip gitmiş, gözlemci, hakem, temsilci gitmiş, ben de sahadaki çocuklarımızla galibiyet sevinci yaşamak istedim. Covid-19 testi de olmuşum. Benim bu çocuklarla orada bir araya gelmem cezayı gerektirir mi? 30 gün ceza verdiler bana, şaka gibi. Başkanı aradım, 'benim ceza almamam lazım' dedim. Bana ceza çıktı. Aynısını aynı yerde tekrar yaptım, hem de basının karşısında bu sefer ceza vermediler. Konuşmama ceza verdiler. Ben eleştirmeyecek miyim, eleştireceğim. Bir 30 gün daha 60 gün oldu. Rizespor'da aldığım cezanın bir kısmı haklı. Ama orada konuşmada bu kadar ceza verecek ne vardı? ya kardeşim sen işinle uğraş, işin gücün ceza olmasın" açıklamasında bulundu.

"Rizespor'u 27 milyon Euro borçla aldım, 3 milyon Euro borçla bırakıyorum"

Etimegut Belediyespor'u 1 TL borcu olmadan bıraktığını anlatan Hasan Kartal, "Rizespor'u 27 milyon Euro borçla aldım, 3 milyon Euro borçla bırakıyorum. Benim gibileri futboldan soğuttunuz. Kulüpler borç batağı içinde yüzer federasyon tedbirini almazsa. Kulüpler Yasası'nı bakanlığa bırakmaya gerek yok, biz hazırlayalım, onlara sunalım. Bakanlık da düzgün bir hale getirir, yasallaşır. Bana göre federasyon başarısız. Onların istifa etmesi gerekirdi, kaos olmasın diye ben bırakıyorum. Onlar gittikten sonra inşallah döneriz ama Kartal Ailesi olarak futboldan onlar gidene kadar çekiliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Hasan Kartal, kulüplerin genel olarak maddi durumunun kötü olduğunu aktararak, "Yapılanma yapan kulüpler patlayacak. O kulüplerin hepsi patlama noktasına gelecek. O zaman başkan da bulamayacaksınız. Ey federasyon kulüpler olmazsa sen var mısın?" dedi.

Hasan Kartal: Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım
Hasan Kartal: Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım
Hasan Kartal: Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım
Hasan Kartal: Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım

Futbol Federasyonu, Hasan Kartal, Rizespor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Kartal: 'Bu federasyon gidene kadar görevde bulunmayacağım' - Son Dakika Spor


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