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Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2) - Son Dakika

Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2)

03.06.2021 13:58

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Kartal, sahibi olduğu Kartallar Grup'ta yaptığı basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) mevcut yönetiminin göreve devam ettiği sürece Türk futbolunda yönetici olarak yer almayacağını belirtti.

Uzun zamandır futbolun içinde bulunduğunu vurgulayan Kartal, "Artık bundan sonra yokum. Daha önceki açıklamalarımda da söyledim. ya bırakacağım ya da devam edersem federasyonla uğraşacağım. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. Bu federasyondaki görevli arkadaşlarımız gidene kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım." ifadelerini kullandı.

TFF'yle genel olarak ters düştüğünü dile getiren Kartal, "İlk genel kurulda onların ibra edilmemesi için uğraşacaktım, birçok kulüp başkanıyla da görüştüm. Zannediyorum ibra da etmeyecektik. Böyle olunca bir kaos olurdu. Kaos olmaması için, doğru olanın futboldan benim çekilmemin olacağı görüşüyle bu kararı aldım." dedi.

Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'a desteğinin devam edeceğini de vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Federasyonun ciddi alması gereken kararları almıyor. Yabancı futbolcu kararını destekliyorum ama yapması gereken çok şey var. Örneğin kulüp başkanların mutlaka borçlardan sorumlu olmalı, bunun kanunun çıkması için ellerinde geleni yapmaları gerekirdi. Daha kanun çıkmadı. Yabancı oynatmayalım diyoruz, ama altyapıyla ilgili karar alınmadı. Bu tür önemli şeylerle uğraşması gerekirken cezanın dışında bir şeyle uğraşmıyorlar. Etimesgut'ta Pendikspor maçından sonra, rakip gitmiş, gözlemci, hakem, temsilci gitmiş, bende sahadaki çocuklarımızla galibiyet sevinci yaşamak istedim. Kovid-19 testi de olmuşum. Benim bu çocuklarla orada bir araya gelmem cezayı gerektirir mi? 30 gün ceza verdiler bana, şaka gibi. Sayın başkanı aradım, benim ceza almamam lazım, dedim. Bana ceza çıktı. Aynısını aynı yerde tekrar yaptım, hem de basının karşısında bu sefer ceza vermediler. Konuşmama ceza verdiler. Ben eleştirmeyecek miyim, eleştireceğim. Bir 30 gün daha 60 gün oldu. Rizespor'da aldığım cezanın bir kısmı haklı. Ama orada konuşmada bu kadar ceza verecek ne vardı? ya kardeşim sen işinle uğraş işin gücün ceza olmasın."

Etimesgut Belediyespor'u 1 lira borcu olmadan bıraktığını anlatan Kartal, "Rizespor'u 27 milyon avro borçla aldım 3 milyon avro borçla bırakıyorum. Benim gibileri futboldan soğuttunuz. Kulüpler borç batağı içinde yüzer, federasyon tedbirini almazsa. Kulüpler Yasası'nı bakanlığa bırakmaya gerek yok, biz hazırlayalım onlara sunalım. Bakanlık da düzgün bir hale getirir, yasallaşır. Bana göre federasyon başarısız. Onların istifa etmesi gerekirdi, kaos olmasın diye ben bırakıyorum. Onlar gittikten sonra inşallah döneriz ama Kartal Ailesi olarak futboldan onlar gidene kadar çekiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumu TFF Başkanı Nihat Özdemir'le de paylaştığını aktaran Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"Durumu Mehmet Baykan Bey'e de anlattım. Ama maalesef Sayın Baykan aldı eline sopayı, sana da ona da vururum havasında. Ben kafama vurdurmam, dedim. Mehmet Baykan'ın böyle bir ağırlığı yok. Başkana açık şekilde söyledim, ceza alamamam gerekiyor, diye. Tamam bakarız, dedi ancak ben ceza aldım."

Hakemlerin maçlara atanış şeklini de eleştiren Kartal, hakemlerin puanlama sistemine göre görev yapması gerektiğini savundu.

Zamanın kendilerine ne göstereceğini bilemediğini dile getiren Hasan Kartal, "Kulüp başkanı arkadaşlarımızdan da rahatsız olanlar var. Bir patlama noktası var. Herkes bekliyor. Bu patlama olursa Türk futbolu için sıkıntı olur. Umarım bir an önce düzelirler. Bir anayasası olsun federasyonun ve kim gelirse gelsin o çerçevede federasyonu ve kulüpleri idare etsin." diye konuştu.

Hasan Kartal, kulüplerin genel olarak maddi durumunun kötü olduğunu vurgulayarak, "Bakın yapılanma yapan kulüpler patlayacak. O kulüplerin hepsi patlama noktasına gelecek. O zaman başkan da bulamayacaksınız. Ey federasyon kulüpler olmazsa sen var mısın?" ifadelerini kullandı.(2)

Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2)
Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2)
Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2)
Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2)

Futbol Federasyonu, Hasan Kartal, Rizespor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti (2) - Son Dakika Spor


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