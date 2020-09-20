Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız" - Son Dakika

Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız"

- Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız" Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Vedat Muriqi transferinden yüzde 15 pay alacağız" Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası, "Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık.

- Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal:

"Vedat Muriqi transferinden yüzde 15 pay alacağız"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası, "Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık. Sonra toparlandık ama şansımız yoktu. Lig daha uzun maraton. Daha iyi bir Rizespor olacak" dedi. Kartal, Lazio'ya giden Muriqi'nin transferinden yüzde 15'lik pay da alacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin son bölümünde Remy'e yapılan hareketin kırmızı kart olması gerektiğini belirten Başkan Kartal, "Remy'nin tutulması ve çekilmesi ile ilgili bir tereddütlümüz var. Kırmızı kart verilir miydi verilmez miydi bilmiyorum ama açık yapılan bir hareket. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Basında da bir şekilde eleştirilecek. Normalde kırımızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim mesleğim olmadığı için fazla da bilemiyorum ama görüntü kırmızı karttı neden sarı kartla geçiştirdi bilemiyorum. Bu hareketi saklayacak hali yok, kurallardan böyle bir karar verdi sanırım. Ama maça gelirsek iyi de oynamadık. Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık. Sonra takım biraz toparladı ama şansımız yoktu. İnşallah önümüzdeki maçtan sonra iyiye gideriz. Lig daha çok uzun maraton. Daha yolun başındayız. Daha iki adım attık çok adım var. İnşallah iyiye doğru gideriz" dedi.

"3 oyuncu daha almamız gerekiyor"

Transfer konusunda teknik ekiple görüştüklerini belirten Başkan Kartal, "Transfer konusunda Tomas hoca ve ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. 3 oyuncu daha almamız gerekiyor. Ama en az 2 oyuncuyu kesinlikle almalıyız. Bunları alırsak daha iyi bir Çaykur Rizespor olacak" ifadelerini kullandı.

"Vedat transferinden yüzde 15 pay alacağız"

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası alacakları pay ile ilgili de konuşan Başkan Kartal, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşmemiz olmadı. Sözleşme gereği yüzde 15'lik payımız var. Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize öder diye düşünüyorum. Geniş bir bilgimiz yok ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Vedat sevdiğimiz bir çocuk. Kendisi ile görüşmedim ama arayacağım. Çok iyi bir çocuk. İyi olduğu için iyi yerlere de transfer oluyor" şeklinde konuştu.

Hasan Kartal: Daha yolun başındayız

Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Rizespor, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Kartal: 'Daha yolun başındayız' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

BAYKAR, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tablet hediye edecek Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı
Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Selin oldu Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Selin oldu         
00:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA'da 08.30'dan 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA'da 08.30'dan 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir         
23:58
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti         
23:11
Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı         
22:13
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu         
21:30
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 00:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei