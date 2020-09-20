- Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal:

"Vedat Muriqi transferinden yüzde 15 pay alacağız"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası, "Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık. Sonra toparlandık ama şansımız yoktu. Lig daha uzun maraton. Daha iyi bir Rizespor olacak" dedi. Kartal, Lazio'ya giden Muriqi'nin transferinden yüzde 15'lik pay da alacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin son bölümünde Remy'e yapılan hareketin kırmızı kart olması gerektiğini belirten Başkan Kartal, "Remy'nin tutulması ve çekilmesi ile ilgili bir tereddütlümüz var. Kırmızı kart verilir miydi verilmez miydi bilmiyorum ama açık yapılan bir hareket. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Basında da bir şekilde eleştirilecek. Normalde kırımızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim mesleğim olmadığı için fazla da bilemiyorum ama görüntü kırmızı karttı neden sarı kartla geçiştirdi bilemiyorum. Bu hareketi saklayacak hali yok, kurallardan böyle bir karar verdi sanırım. Ama maça gelirsek iyi de oynamadık. Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık. Sonra takım biraz toparladı ama şansımız yoktu. İnşallah önümüzdeki maçtan sonra iyiye gideriz. Lig daha çok uzun maraton. Daha yolun başındayız. Daha iki adım attık çok adım var. İnşallah iyiye doğru gideriz" dedi.

"3 oyuncu daha almamız gerekiyor"

Transfer konusunda teknik ekiple görüştüklerini belirten Başkan Kartal, "Transfer konusunda Tomas hoca ve ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. 3 oyuncu daha almamız gerekiyor. Ama en az 2 oyuncuyu kesinlikle almalıyız. Bunları alırsak daha iyi bir Çaykur Rizespor olacak" ifadelerini kullandı.

"Vedat transferinden yüzde 15 pay alacağız"

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası alacakları pay ile ilgili de konuşan Başkan Kartal, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşmemiz olmadı. Sözleşme gereği yüzde 15'lik payımız var. Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize öder diye düşünüyorum. Geniş bir bilgimiz yok ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Vedat sevdiğimiz bir çocuk. Kendisi ile görüşmedim ama arayacağım. Çok iyi bir çocuk. İyi olduğu için iyi yerlere de transfer oluyor" şeklinde konuştu.