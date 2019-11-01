Son Dakika Haberleri: Hasan Kartal: Galatasaray karşısında iyi oynadık
Son Dakika Spor Hasan Kartal: Galatasaray karşısında iyi oynadık

Hasan Kartal: Galatasaray karşısında iyi oynadık

7 saat önce

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bugün çocuklar fena oynamadı.

Hasan Kartal: Galatasaray karşısında iyi oynadık, System.String[]

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bugün çocuklar fena oynamadı. Bizim takım kötü değildi, gayet iyiydi ama şanssızdık" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın fena oynamadığını dile getiren Kartal, şu ifadeleri kullandı: "Bugün çocuklar fena oynamadı. Bizim takım kötü değildi, gayet iyiydi ama şanssızdık. İlk golü kendi kalemize attık. 2'nci golü penaltıdan yedik. Galatasaray karşısında gayet iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Bir sıkıntı yok, yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde çok maç var."

"HALA DESTEKLENECEK BİR ADAY YOK"

Galatasaray'ın lehine verilen ve golle sonuçlanan penaltı pozisyonuyla ilgili gelen soruya, "Ben pozisyonu yakından görmedim. Yakınen inceleyip öyle bir karar vermek gerekir" yanıtını veren Hasan Kartal, Kulüpler Birliği başkanlığı ile ilgili olarak ise "Kulüpler Birliği naşkanlığı için hala daha desteklenecek bir aday yok. Desteklenecek bir aday çıkarsa biz destekleriz. Seçimlerle ilgili bir erteleme oldu. Bir başka aday daha çıkar diye düşünüyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hasan Kartal'ın açıklamaları


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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