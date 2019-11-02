Son Dakika Haberleri: Hasan Kartal: "Gayet iyiydik ama şanssızdık"
Son Dakika Spor Hasan Kartal: 'Gayet iyiydik ama şanssızdık'

Hasan Kartal: "Gayet iyiydik ama şanssızdık"

7 saat önce

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Bugün çocuklar fena oynamadı.

Hasan Kartal:

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Bugün çocuklar fena oynamadı. Bizim takım kötü değildi. Gayet iyiydik ama şanssızdık." dedi.


Ligde sezonun bitmesine daha çok maç olduğunu aktaran Kartal, "İlk golde kendi kalemize atmamız, ikinci golde çocuğun koluna çarpıp penaltı olması? Tabi bu şanssızlıktı ama Galatasaray karşısında gayet iyi bir top oynadığımıza inanıyorum. Bir sıkıntı yok. Evelallah yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde çok maç var." ifadelerini kullandı.


Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman'dan boşalan başkanlık için henüz adayın çıkmadığını kaydetti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:26 
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