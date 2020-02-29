Hasan Kartal: "İsmail Kartal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Kartal: 'İsmail Kartal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum' - Son Dakika Spor

Hasan Kartal: "İsmail Kartal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum"

6 saat önce

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından bugün de Trabzonspor'a farklı mağlup olmasıyla Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Hasan Kartal:

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından bugün de Trabzonspor'a farklı mağlup olmasıyla Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Başkan Hasan Kartal, Kartal'ın istifasını yönetime sunduğunu vurgulayarak, "İsmail Kartal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.


Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerin ardından bugün de Trabzonspor'a farklı yenilen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Kulüp başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - RİZE

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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