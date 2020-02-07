Hasan Kartal: Kulüp borçlarından başkan, yönetim kurulu hatta delegeler sorumlu olmalı

"Rize spor'a başkan olduğumdan beri 1 lira vermedim"

"30 yıldır kamulaştırma yapılmayan spor alanları var"

"Kulüpler Birliği Yasasının çıkmamasının sebebi 4-5 kulüp"

"Böyle giderse büyük kulüpler ve Türk futbolu toslayacak !.."

"Kulüplerin güçlü taraftarlarına sesleniyorum kulüplerini kötü yöneten yöneticilerini eleştirsinler"

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, futbolda kulüp borçlarının yapılandırılması, Kulüpler Birliği Yasası ve altyapılarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Sporla ilgili bir dernek kuruluyorsa federasyonun ve Spor Bakanlığı'nın belirleyeceği bir tüzük olmalı ve herkesin de bu tüzüğü almak kaydıyla dernek kurması lazım. Geniş kapsamlı düşünüldüğü zaman Spor Bakanlığı ona neler ekler bilmiyorum, çok şey eklenebilir. Ben özellikle eklenmesini istediğim bir maddeyi vurgulamak istiyorum. Derneğin ve kulübün başkanı olacak kişi borçlardan yüzde 60 sorumlu olacak, yüzde 40'ından da yönetim kurulu sorumlu olacak" diye konuştu.

"KULÜP BORÇLARINDAN BAŞKAN, YÖNETİM KURULU HATTA DELEGELER SORUMLU OLMALI"

Kulüplerin borçlanmalarıyla ilgili tüzüğe belirleyici maddeler eklenmesi gerektiğini belirten Başkan Hasan Kartal, DHA 'ya yaptığı açıklamada, "Borçlardan başkan sorumlu olduğu zaman yapacağı transferlere çok dikkat eder. Gidip 30 milyon Euro'ya bir sporcuyu almaz. Sıkıntı yaşadığı zaman onu kendisi ödeyecek. Altyapıya daha fazla önem verecek, altyapıdan gelen çocuklarla kulübü götürmeye çalışacak. O zaman kulüp fazla riske girmeyecek. Çok büyük paralarla transfer yapmaya kalkarsa alttaki yöneticiler diyecek ki 'Sayın başkan sen ne yapıyorsun, bak bu parayı biz ödeyemeyiz' ikisi birbirini otokontrol yapacak. Hatta ve hatta delegeye bile yük getirebilirsin. Derneğin delegeleri var, o delegelere bile ki neticede yöneticileri onlar seçiyor. Ufak bir bedel bile olsa onları da sorumluluk altına sokabilirsin. Böyle olduğu zaman herkes birbirini otokontrol altına almış olur. Hiçbir kulüp problem yaşamadan devam eder diye düşünüyorum" dedi.

"RİZESPOR'A BAŞKAN OLDUĞUMDAN BERİ 1 LİRA VERMEDİM"

Hasan Kartal, Çaykur Rizespor'u iyi yönettiklerinin altını çizerek, "Şimdi kulübün ekonomik yapısında hiçbir problem yok. Süper Lig'i elimize aldığımızda Süper Lig'deki geliri iyi idare edersen, hiç kimseye ihtiyacın olmadan kulübünü iyi bir şekilde yönetebilirsin. Rizespor'un yönetim kurulu başkanıyım. Yönetici olduktan sonra Rizespor'a 1 lira vermedim. Çünkü düzgün yönetiyoruz. Gelen paraları düzgün yönetiyoruz, har vurup harman savurmuyoruz. Daha önceden verdiğim, yapmış olduğum yardımlar var onun dışında inanın Rizespor'a başkan olduktan sonra 1 lira vermedim. İyi yönetildiği zaman kendi gelirleriyle kulüp idare edilebilir" ifadelerini kullandı.

"BORÇLARI BUGÜN DEVLET ÖDESİN 5 SENE SONRA YİNE AYNI ŞEY OLACAK"

Bir sisteminin olması gerektiğini vurgulayan Kartal, "Yurt dışından gelen futbolcuları alıyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun, menajerlerin sözlerine inanıyorsun ondan sonra gelenlere bir bakıyorsun işe yaramıyor, göndermek zorunda kalıyorsun. Gönderemiyorsun, bir de FIFA'nın çok ağır kararları var. Hiç oynamayan bir sporcuya korkunç bir şekilde para ödemek zorunda kalıyorsun. Bu da kulüpleri yıkıyor. Bu yanlış transferlerden ve kulübü yanlış idare etmektendir" şeklinde konuştu. .

"30 YILDIR KAMULAŞTIRMA YAPILMAYAN SPOR ALANLARI VAR"

Başkan Hasan Kartal, tesis sorunlarından da bahsederek, "Altyapılarla ilgili araziye, yere ihtiyacımız var. Bunları nasıl temin etmemiz lazım. Şimdi her bölge planlanırken, o bölgede nüfusa yetecek şekilde spor alanlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şart koşmuş. Diyor ki '1 kişiye şu kadar metrekare spor alanı ayarlayacaksın.' Yeni çıkan kanunla o alanlar tamamen devletin eline geçti. Birkaç ay oldu bu kanun çıkalı. Ama bu kanun çıkmadan önce spor alanları kamu ortaklık payından karşılanıyordu. Bunu da Spor Bakanlığı'nın, devletin kamulaştırması gerekiyordu. Spor Bakanlığı bu kamulaştırmaları yapamadı. 30 yıldır kamulaştırma yapılamayan şehrin göbeğinde spor alanları mevcut. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Spor Bakanlığı'nın bunlara bir proje çizmesi lazım" diye konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ YASASININ ÇIKMAMASININ SEBEBİ 4-5 KULÜP, TÜRK FUTBOLU TOSLAYACAK"

Taraftarların kötü yöneten kulüp başkanlarını eleştirmesi gerektiğini söyleyen Hasan Kartal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolu toslayacak bir yere. Şimdi yapılanma diyor, banka yapılanma yapıyor. Bankanın işi o, devleti bir riske sokmuyoruz bence. 3-5 sene sonra parasını alacak, belli ödemeler var. O ödemeler şeklinde geri alacak. Bunları hep bankalar düşünüyor. Kulüpler kendileri ne yapacak. Bana göre 5 sene sonra toslayacak. Bu borçlu kulüpler, yani büyük kulüpler bir yere toslayacak ve kötüye doğru gidecek. Ben burada kulüplerin güçlü taraftarlarına sesleniyorum kulüplerini kötü yöneten yöneticilerini eleştirsinler. Kulüpler yasasının çıkmamasındaki ana temel bence 4-5 tane kulübümüzün sıkıntılı olması sebebiyle çıkmıyor. Kulüpler, sıkıntısız kulüpler olsa kulüpler yasası bir an önce çıkar. Bence çıkması lazım en azından yeni kurulacak kulüpler ile ilgili bunu çıkarın. Ne kadar geriye doğru gidersek o kadar zarara gidiyoruz."

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-Hasan Kartal'ın açıklamaları