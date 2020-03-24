Hasan Kartal: 'Lig bitmiştir, mümkün değil...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Kartal: 'Lig bitmiştir, mümkün değil...' - Son Dakika Spor

Hasan Kartal: 'Lig bitmiştir, mümkün değil...'

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bu ligin oynanması mümkün değildir.

Hasan Kartal: 'Lig bitmiştir, mümkün değil...', System.String[]

Süper Lig  ekiplerinden Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bu ligin oynanması mümkün değildir. Ligin geri kalanında play-off sistemi uygulanabilir" dedi.


TRT Spor'a konuşan Kartal, "Lig bitmiştir, ekonomik sorunların çözülmesi gerekiyor. Bana sorarsanı bu ligin oynanması mümkün değildir. Ligin geri kalanında play-off sistemi uygulanabilir" dedi.


Hasan Kartal, Rizespor, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 

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