Hasan Kartal: Muriç'i, tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece vermeyeceğiz
1 saat önce
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'i kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece satmayacaklarını söyledi.
Çaykur Rizespor
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
Kulüp Başkanı Hasan Kartal
, Vedat Muriç
'i kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece satmayacaklarını söyledi.
?Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, transfer teklifleri alan Kosovalı golcüleri Vedat Muriç hakkında konuştu. Kartal, "Oyuncumuza 3 milyon 750 bin Euro teklif var. Bu teklife olumsuz bakıyoruz. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat'ı vermeyeceğiz" dedi.
- Rize
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