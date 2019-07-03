Son Dakika Haberleri: Hasan Kartal: Muriç'i, tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece vermeyeceğiz
Son Dakika Spor Haber

Hasan Kartal: Muriç'i, tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece vermeyeceğiz

1 saat önce

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'i kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece satmayacaklarını söyledi.

Hasan Kartal: Muriç'i, tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece vermeyeceğiz, System.String[]
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan KartalVedat Muriç'i kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece satmayacaklarını söyledi. 
?Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, transfer teklifleri alan Kosovalı golcüleri Vedat Muriç hakkında konuştu. Kartal, "Oyuncumuza 3 milyon 750 bin Euro teklif var. Bu teklife olumsuz bakıyoruz. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat'ı vermeyeceğiz" dedi. 


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Vedat Muriç, Kartal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasan Kartal: Muriç'i, tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece vermeyeceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]