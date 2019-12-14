Hasan Kartal: "Tam bir karar alamadık ama bir karar almanın arifesine geldik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Kartal: 'Tam bir karar alamadık ama bir karar almanın arifesine geldik' - Son Dakika Spor

Hasan Kartal: "Tam bir karar alamadık ama bir karar almanın arifesine geldik"

6 saat önce

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Kasımpaşa mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada maç sonrası mini bir toplantı yaptıklarını ve bir karar alma arifesine geldiklerini belirtti.

Hasan Kartal:

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Kasımpaşa mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada maç sonrası mini bir toplantı yaptıklarını ve bir karar alma arifesine geldiklerini belirtti.


Süper Lig'in 15. haftasında evinde Kasımpaşaspor'a 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal yaptığı açıklamada geniş bir toplantı yapmak kaydıyla bir şeylere karar vereceklerini ifade etti.


Maç sonrası mini bir toplantı yaptıklarını ifade eden Kartal, bir karar almanın arifesinde olduklarını belirtti. Kartal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Tam bir karar almadık ama bir karar almanın arifesine geldik. Neticede bir şekilde bir şeyler düşünmemiz ve yapmamız gerekiyor. Bir ara dönemde var. O dönemde yapacağımız takviyeler takımı kurtarır düşüncesi de var. Bu toplantı mini bir toplantıydı. Daha geniş bir toplantı yapmak kaydıyla bir şeyler karar vereceğiz. Rahat olun biz Rizespor'u sıkıntıya sokacak bir şey yapmayız. Elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bizim istifamız da olur. Daha başarılı bir yönetim gelecekse biz onu da yaparız. Direkt hocaya bağlamamak lazım. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz. Bakacağız, yapacağız ona göre kısa süre içerisinde yapılmasını gereken ne varsa yaparız zannediyorum. Bu hafta içerisinde bir şekillendiririz gibi gözüküyor." - RİZE

Hasan Kartal, Rizespor, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
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