Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" projesi - Son Dakika

Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" projesi

11.11.2020 10:15
Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Karadeniz'deki kirlilik sorununun ele alındığı "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" AB projesinin kabul edildiği bildirildi.

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Karadeniz'deki kirlilik sorununun ele alındığı "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" AB projesinin kabul edildiği bildirildi.

Lise Müdürü Vedat Mazgal, Erasmus Okul Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar Projesi (KA229) kapsamında hazırladıkları "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" adlı çevre temalı projenin ilk etapta 32 bin 5 avro, Türk Ulusal Ajansı tarafından onaylanarak toplamda 197 bin 470 avro hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti.

Projenin 24 ay süreceğini ifade eden Mazgal, proje boyunca 6 eğitim etkinliği düzenleyeceklerini, bu etkinliklere her okulun 2 öğretmen ve 5 öğrenciyle katılım sağlayacağını, öğrenci yaş aralığının 14-19 olacağını aktardı.

Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Romanya'dan 6 okulun yer aldığı projenin çalışmalarına başlanıldığını vurgulayan Mazgal, etkinlikte Düzce'den de bir okulun yer alacağını aktardı.

Projenin, lisenin eTwinning portalında yürütülmekte olduğunu kaydeden Mazgal, şunları söyledi:

"Karadeniz'deki kirlilik sorununun ele alındığı projeler süresince yapılan çeşitli etkinlik ve literatür taraması sonucunda bu kirliliğin yüzde 30 oranında Tuna Nehri'nden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buradan yola çıkılarak ortak okullarla yapılan çalışmalar sonucunda yazılmış olan projesindeki amaç, Tuna Nehri'nin ve devamında Karadeniz'in maruz kaldığı kirliliğe karşı çeşitli çalışmalar yapmak, katılımcı ülkelerin bu konudaki çözüm yollarını incelemek, çevresel sorunların çözümlerine katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Öğrencilerimizin, projenin önceliklerinden biri olan nehir ve denizdeki su kirliliğini oluşturan nedenler ile bu konudaki iyi uygulamaları öğrenmeleri, yaygınlaştırmaları ve bu şekilde çevreye karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi hedeflerinin yanı sıra kamuoyunun da Karadeniz ve Tuna Nehri'nde yaşanan kirliliğe karşı bilinçlendirilmesi proje için oldukça önemlidir."

Mazgal, elde edilen verilerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Hasan Kemal Yardımcı, Anadolu Lisesi, Karadeniz, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Temiz Tuna Temiz Karadeniz' projesi - Son Dakika


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