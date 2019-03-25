Hasan Kılca: "Karatay, Kültürel ve Sosyal Yaşam Merkezi Olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya ve Karatay'ın kültürü ve şehir kimliğini koruyup daha da zenginleştirecek projeler hazırladıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya ve Karatay'ın kültürü ve şehir kimliğini koruyup daha da zenginleştirecek projeler hazırladıklarını belirtti. Kılca, "Karatay'ı kültürel ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.



31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri için milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyeleriyle birlikte çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, çalışmalarını ve kültürel belediyecilik alanındaki projelerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklandığı 18 Ocak'tan bu yana sahada olduklarını, Karatay'ın dört bir tarafında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini belirten Hasan Kılca, hemşehrilerinin büyük teveccühleriyle karşılaştığını, bunun hem sorumluluğunu hem de çalışma azmini arttırdığını belirtti.



"Yeni dönemde ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğiz"



Kılca, Karatay'ın her bir yanında hemşehrileri ile bir araya geldiklerini kaydederek, "Hem destek ve dualarını istiyoruz hem de yeni dönem için vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Halkımızla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceğiz ve vatandaşlarımızla istişarelerimiz doğrultusunda hizmet edeceğiz" dedi.



Karatay Belediye Başkan Adayı Kılca, seçilmesi halinde hayata geçirecekleri kültürel belediyecilik projelerinden de bahsetti. Karatay'ın zengin bir kültürün izlerini taşıyan, Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi Hazretleri ve daha birçok değeri ile gönülleri fetheden, tarihi ipek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir kimliğine sahip olan istisna bir yer olduğunun altını çizen Hasan Kılca, medeniyetimizin en eski ve kıymetli eserlerini barındıran Konya'nın ve Karatay'ın turizmine katkı sağlayacak projeler hazırladıklarını söyledi.



"Mevlana Hazretleri Türbesi arkası dönüşüm projesi ile turizmde önemli bir potansiyel oluşturulacak"



Kılca şunları kaydetti: "Köklü geçmişimizin, kültürümüzün ve ilçemizin kimliğinin korunup daha da zenginleştirilmesi adına 'Mevlana Hazretleri Türbesi Arkası Dönüşüm Projesi'ni hayata geçireceğiz. Projemizde bölgenin tarihi dokusuna uygun iş merkezleri ve turizm alanları inşa edeceğiz. Mevlana Kültür Vadisi Projesi çerçevesinde dönüşüm sağlanacak. Geleneksel el sanatları merkezi, yöresel ürün alanı ve gurme sokağı oluşturacağız. Bu alanda ayrıca butik konaklama imkanı sunacak özel çalışmalarımız da yer alacak. İnanıyorum ki bu projemiz, turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturacak."



"Karatay'ı kültürel ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz"



Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirecekleri Mevlana - Şems-i Tebrizi Kültür Yolu Projesi'ni de anlattı. Hasan Kılca, projenin Mevlana Hazretleri Türbesi'nden Şems-i Tebrizi Hazretleri Türbesi'ne olan yolun bir kültür aksı haline getirileceğini belirtti ve söz konusu proje ile turizm alanında Karatay'a yeni bir alan kazandırılmış olacağına vurgu yaptı. Kılca, 'Örnek Mahalle Projesi', 'Türkiye Mevlevihaneleri Toplantısı' ve daha birçok kültürel alandaki projeleriyle Karatay'ı kültür ve sosyal yaşamın önemli bir merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. - KONYA

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