Hasan Kılca okul ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Kılca okul ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Hasan Kılca okul ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın ilçe genelindeki okulları kapsayan ziyaretlerinin devam ettiği bildirildi.

Hasan Kılca okul ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın ilçe genelindeki okulları kapsayan ziyaretlerinin devam ettiği bildirildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hafta ilçede bulunan 6 okulu daha ziyaret eden Kılca, Karatay Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımlarını, proje ve çalışmalarını okul yöneticileri ve öğrencilerle paylaştı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Kılca, "Konu eğitim olunca bizim için akan sular durur. Tüm çabamız, geleceğimizin teminatı siz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almanıza katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitime yönelik yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay'da çok daha iyi bir eğitim için gayret etmeye devam edeceğiz. Her hafta cuma gününü sizlere ayırıyorum ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Karatay Belediyesi olarak sizlerin eğitimine, geleceğe hazırlanmanıza ve yetişmenize çok önem veriyoruz. Bu kapsamda da göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü oluşturduk. Çünkü söz konusu eğitim olunca bizler için akan sular durur. Tek amacımız az önce de ifade ettiğim gibi sizlerin iyi yetişmesine ve ilçemizin akademik eğitim kalitesine katkı sunmak."

Açıklamaya göre, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam da Kılca'ya okul ziyaretlerinde eşlik etti.

Kent Konseyi, Hasan Kılca, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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