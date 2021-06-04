Hasan Kılıç, Samsunspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Erald Çinari'nin ardından orta sahada görev yapan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da görev yapan Hasan Kılıç'ın sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Hasan Kılıç, 2014-2017 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptıktan sonra sırasıyla Ankaraspor, Yukatel Denizlispor ve Adana Demirspor takımlarında top koşturdu.