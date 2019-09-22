Son Dakika Haberleri: Hasan Konca; "Abhazya'da 100 çocuğu sünnet ettireceğiz"
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Hasan Konca; "Abhazya'da 100 çocuğu sünnet ettireceğiz"

52 dakika önce

Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Kocaeli olarak 100 çocuğun Abhazya'da sünnet ettirilmesi için çalışma başlatıldıklarını açıkladı.

Hasan Konca;

Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Kocaeli olarak 100 çocuğun Abhazya'da sünnet ettirilmesi için çalışma başlatıldıklarını açıkladı.


Göç ettikleri topraklar ile bağlarını koparmayan Kocaeli'deki Abhazlar, burada çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Abhazya'daki Müslüman çocukların sünnetleri ile ilgili bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Konca, Abhazya'da büyük bir organizasyon ile 100 çocuğun sünnet ettireceklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde Abhazya'da büyük bir organizasyon ile 100 çocuğumuzun sünnetlerini gerçekleştireceğiz. Biz bunları yaparken önümüze yapılacakları da koyuyoruz. Abhazya'da birçok toplum yararına projeler geliştiriyoruz. Biz bu gücü Kocaeli'de yaşayan Abhazlar, bize destek verenler ve Abhazya'da yaşayan soydaşlarımızdan alıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
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