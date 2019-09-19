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Hasan Musab Okatan: "19 Eylül gazilerimizin onur ve şeref günüdür"

1 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle gazilere ve şehit yakınlarına yemek verdi.

Hasan Musab Okatan:

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle gazilere ve şehit yakınlarına yemek verdi.


Esire Termal Turizm Restoranında verilen yemeğe, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, gaziler ve şehit aileleri katıldı.


Ülkenin ve milletin istikbali için canlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele sonunda gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanların Gaziler Günü'nü tebrik eden Kaymakam Hasan Musab Okatan, "19 Eylül gazilerimizin onur ve şeref günüdür. Gazilerimizin büyük cesaret göstererek ulaştıkları bu şerefi, hep birlikte coşkuyla paylaşıyor ve yaşıyoruz. Başımızın tacı olan şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bin yıldır, onların sayesinde bu topraklar bize vatan olmuştur. Tarih boyunca topraklarımız için defalarca kahramanlarımız canlarını ortaya koymuştur. Bunun son örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanmıştır. Kahramanlarımız canlarıyla, kanlarıyla bedeller ödemiş, bu cennet vatanı bize emanet etmiştir. Bizde bu cennet vatanımıza, tüm varlığımızla sahip çıkacak, gelecek nesillerimize ecdadımızdan aldığımız gibi teslim edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

19 Eylül Gaziler Günü, Hisarcık, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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