Hasan Nail Canat Bilgi Evi'ndeki destek noktası ilgi görüyor - Son Dakika

Hasan Nail Canat Bilgi Evi'ndeki destek noktası ilgi görüyor

Bağcılar'da uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan veya giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 8 noktadan biri olan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi'ndeki EBA Destek Noktası ilgi görüyor.

Hasan Nail Canat Bilgi Evi'ndeki destek noktası ilgi görüyor, System.String[]

Bağcılar'da uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan veya giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 8 noktadan biri olan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi'ndeki EBA Destek Noktası ilgi görüyor. Hijyenik ve sosyal mesafeli ortamda eğitim alan çocuklar, takıldıkları konularda uzman hocalardan yüz yüze yardım alma imkanına sahip oluyor.

Koronavirüs nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığı bu dönemde evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) erişimini sağlamak için yurt genelinde 5 bin 200 destek noktası oluşturulmuştu. Hizmete sunulan noktalardan biri de Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde bulunuyor. 15 Temmuz Mahallesi'nde yer alan Bilgi Evi'nin içindeki bilgisayar sınıfı EBA Destek Noktası olarak dizayn edildi.

Sosyal mesafeye göre oluşturulan sınıfta aynı anda 10 çocuk eğitim alabiliyor. Öğrenciler, ateşleri ölçüldükten ve ellerini dezenfekte ettikten sonra sınıfa alınıyor. Maskeli bir şekilde derslere katılan öğrenciler, arkadaşlarıyla mesafeleri koruması konusunda uyarılıyor. Minikler, sorun yaşadıkları zaman veya takıldıkları bir konu olduğunda görevli eğitmenlerden yardım alıyor.

HER YER HİJYENİK VE MESAFE KURALINA UYULUYOR

Yoğun ilgi gören EBA Destek Noktası'nda her gün eğitim gören çocuklardan biri de 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Yağmur Mercan. Yararlı bir eğitim ortamı için her şeyin düşünüldüğünü belirten Mercan, "Evde telefonumdan ders yapmaya çalışıyordum ama çok zor oluyordu. Artık buraya gelip bilgisayardan kolaylıkla dersimi yapıyorum" dedi.

Alınan önlemlerden dolayı hem kendisi hem de ailesinin mutlu olduğunu söyleyen Meryem Demirdaş ise "Her yer hijyenik ve mesafe kuralına uyuluyor. Böyle olunca da güven içinde ders için buraya geliyoruz. 8. Sınıflar için LGS çok önemli. Bizim geleceğimizi belirliyor. Burada aldığımız dersler bize büyük katkı sağlıyor. Buradaki öğretmenler da bizimle çok ilgileniyor" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi öğrencileri kaliteli eğitim için EBA Destek Noktası'na davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Araştırmalarımız sonucunda öğrencilerimizin en iyi şekilde rahat edeceği, kendilerini sınıfta hissedeceği ortamı onlar için ayarladık. Çocuklarımız güven içinde gelip derslerine devam edebilirler."

Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde eğitim saat 09.00 – 17.30 arasında gerçekleşiyor.


Bağcılar Belediyesi, Eğitim Bilişim Ağı, Hasan Nail Canat, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasan Nail Canat Bilgi Evi'ndeki destek noktası ilgi görüyor - Son Dakika

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