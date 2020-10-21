Hasan Nail Canat, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

Hasan Nail Canat, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı

21.10.2020 13:21
Hasan Nail Canat, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı, System.String[]

Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, kabri başında anıldı.

Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, kabri başında anıldı.

Vefatının 16'ıncı yılında, Canat'ın Eyüpsultan'daki kabri başında bir araya gelen sevenleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Esenler Sanat Evi (ESEV) Genel Koordinatörü Abdülbaki Kömür, usta sanatçıyı yad etmek için kabri başına gelen gençlere, Hasan Nail Canat'ın başrol oynadığı "Kaşağı" filmini izlemelerini tavsiye etti.

Canat'ın Türk tiyatro sanatına çok büyük katkıları olduğunun altını çizen Kömür, şunları söyledi:

"Hasan abi kendisinden sonra bu işi yürütecek genç insanlar yetiştirmiş, hepsinden önemlisi tiyatroyu ve sanatı bir kazanç ve mertebe edinme makamı olarak kabul etmemiş, inandığı gibi yaşamış ve bu yaşantısını sanatına aktarmış çok önemli bir insan. Davası uğruna sanat yapan, insanlığı sanatının önünde olan insanları medya takdim etmez ama Hasan abi böyle bir insandı; insanlığı, adamlığı, kalitesi sanatının önünde bir insandı."

Canat'ın çok iyi bir sanatçı olduğunu dile getiren Kömür, "Hasan Nail Canat iyi bir insan olarak yaşadı, iyi bir insan olarak da vefat etti. Rabb'im makamını cennet etsin." ifadesini kullandı.

"En güzel ahlaka sahip sanatçılardan biriydi"

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, Canat'ın hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir insan olduğunu belirterek, "Hasan Nail Canat bu toplumun yetiştirdiği en değerli, en kıymetli, aynı zamanda en güzel ahlaka sahip sanatçılardan biriydi." dedi.

Anma programına katılan gençlere hem iyi insan hem de işini iyi yapan insanlardan olmaları temennisinde bulunan Cürgül, şunları kaydetti:

"Bir toplumda ne kadar fazla güzel ve iyi insan olursa o kadar iyi sanatçı yetişir. Hasan Nail Canat'ın hayatınızda güzel bir örneklik olmasını dilerim. Mutlaka eserlerini okuyun, kitaplarını okuyun ondan alacağınız çok şey olduğunu düşünüyorum."

Konuşmaların ardından anma programına katılan Esenler Genç Yetenek projesi öğrencileri Canat'ın ailesi ve sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

40 yılını tiyatroya adayan usta sanatçı

"Sanat, gül yaprağına gülü incitmeden şiir yazmaktır" düşüncesiyle eserler veren tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, Necip Fazıl'a sevgisini ortaya koyan "Aynalar Yolumu Kesti" adlı oyunu sahneye koyduğu yıl, geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ekim 2004'te vefat etti.

Yaklaşık 40 yılını tiyatro sanatına adayan Canat'ın ismi İstanbul Bağcılar'da bir kültür merkezine, Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nin sahnesine, Kahramanmaraş Elbistan'da anfi tiyatroya, Eyüpsultan Rami'de bir sanat akademisine verildi.

Hayattayken dini, ahlaki, sosyal konuları eserlerine ve sahne hayatına taşıyan ve "Gece Fırtınası" adlı programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Canat, vefatından sonra da sanat camiası ve sevenleri tarafından yad edilmeye devam ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Nail Canat, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

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