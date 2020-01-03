Hasan Nasrallah: "Süleymani'nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Nasrallah: 'Süleymani'nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir' - Son Dakika

Hasan Nasrallah: "Süleymani'nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir"

7 saat önce

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

Hasan Nasrallah:

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için taziye mesajı yayımladı.

İran dini lideri Ali Hamaney'e, İran devletine ve İran Devrim Muhafızları'na ve Süleymani'nin ailesine taziyelerini ileten Nasrallah, "elde ettiği büyük şehadet için Süleymani'ye gıpta ettiğini" ifade etti.

Amerikalıların "bu işledikleri büyük suçla" amaçlarına ulaşamayacaklarını savunan Nasrallah, "kibirli ve despotik güçlere karşı boyun eğmeyen Müslüman halklar arasındaki direnişçilerin girişimleriyle ancak Süleymani'nin belirlediği hedeflerin" gerçekleşeceğini iddia etti.

Hizbullah lideri Nasrallah, şunları kaydetti:

"Geriye kalan bizler ise (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Sancağını tüm meydan ve cephelerde taşıyacağız. Süleymani'nin bitmek bilmeyen çaba ve katkılarıyla büyüyen direnişi, kendisinin bereketli kanıyla daha büyük zaferlere ulaştıracağız. Aynı zamanda Süleymani'nin şu dünyanın en kötüleri olan katillerine adil şekilde kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Hasan Nasrallah, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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