Hasan Özdemir, yeniden kooperatif başkanı seçildi - Son Dakika

Hasan Özdemir, yeniden kooperatif başkanı seçildi

Keban SS 19 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir, yeniden bu göreve seçildi.

Hasan Özdemir, yeniden kooperatif başkanı seçildi, System.String[]

Keban SS 19 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir, yeniden bu göreve seçildi.

Keban-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin olağan genel kurul yapıldı.

Tek listeyle giden seçim sonucunda yeniden başkanlığa getirilen Özdemir yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına dikkat çekerek,şöyle dedi:

"Yolcu taşımacılığında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, Virüs iletine konusuna dikkat edelim, yolcuları uyaralım. Yolcu taşımacılığında Keban halkına daha iyi hizmet etmek için gayret göstereceğiz."

Hasan Özdemir, Minibüs, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Özdemir, yeniden kooperatif başkanı seçildi - Son Dakika

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