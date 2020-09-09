Hasan Özdemir, yeniden kooperatif başkanı seçildi - Son Dakika

Keban SS 19 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir, yeniden bu göreve seçildi.

Keban-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin olağan genel kurul yapıldı.

Tek listeyle giden seçim sonucunda yeniden başkanlığa getirilen Özdemir yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına dikkat çekerek,şöyle dedi:

"Yolcu taşımacılığında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, Virüs iletine konusuna dikkat edelim, yolcuları uyaralım. Yolcu taşımacılığında Keban halkına daha iyi hizmet etmek için gayret göstereceğiz."