Son Dakika Haberleri: Hasan Paşa İmaret Camisi'nin restorasyonunda son gelindi
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Hasan Paşa İmaret Camisi'nin restorasyonunda son gelindi

1 saat önce

Tarihi Akşehir Hasan Paşa İmaret Cami'sinde beş yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Hasan Paşa İmaret Camisi'nin restorasyonunda son gelindi, System.String[]

Tarihi Akşehir Hasan Paşa İmaret Cami'sinde beş yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Akşehir'e gelen Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç'e, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş eşlik etti.

Restorasyon ve tamirat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, "Bu camimiz, özellikleri itibariyle Osmanlı döneminin Akşehir'imizdeki tek örneklerinden, tek kubbeli ve özel örneklerinden olan bir camimiz. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz dönemlerde de üç beş sefer yapılmasına rağmen şu andaki restorasyonda en geniş şekliyle ele alınmıştır. Caminin hem içinde tezyinat ağırlıklı restorasyonlarını yapıyoruz, hem elektrik, aydınlatma gibi işleri var." dedi.

Tarihi yapıda onarım ve restorasyon işlerinin beş yıldır sürdüğünü anımsatan Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şu anda en son kubbe ile ilgili bir projemiz kalmıştı, o projemiz de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na iletildi. İnşallah önümüzdeki cuma günü yapılacak kurul kararında bu karar alınır ve eksik ya da fazlasıyla 3 ay gibi bir süre içerisinde caminin restorasyonunu bitireceğimizi ümit ediyorum. Caminin halılarını da yenileyeceğimiz için bunların dokunması da olacağından belki 15-20 gün gibi sarkmalar olabilir. Şu an itibariyle camimizin ne yapılacağı, neler olacağı konusunda bir eksiğimiz kalmadı. Son projesinin kurul kararını bekliyoruz. O da çıktığı takdirde inşallah en kısa zamanda tamamlayıp ibadete açacağız."

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Hasan Paşa İmaret Camisi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının uzaması nedeniyle zaman zaman vatandaşların belediye, müftülük ve vakıflar bölge müdürlüğüne çeşitli eleştiriler getirdiğine değinerek, "Eğer kuruldan onay alırsa inşallah restorasyon çalışmaları ortalama üç ay gibi bir sürede tamamlanacak. Sonrasında halı vesaire gibi eksikliklerinin tamamlanmasıyla inşallah camimiz ibadete açılır duruma gelecek." diye konuştu.

Hasan Paşa, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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