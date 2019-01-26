Son Dakika Haberleri: Hasan Polatkan Havaalanında 'Gümrük Günü' Sürprizi

Hasan Polatkan Havaalanında 'Gümrük Günü' Sürprizi

22 dakika önce

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanında 26 Ocak Dünya Gümrük Günü sebebiyle yolculara ikramlarda bulunuldu.

Hasan Polatkan Havaalanında 'Gümrük Günü' Sürprizi, System.String[]
Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanında 26 Ocak Dünya Gümrük Günü sebebiyle yolculara ikramlarda bulunuldu.

Gümrük memurları tarafından Belçika yolcularına çikolata ikramı yapıldı. Yapılan sürpriz ikram sebebiyle memnuniyetini dile getiren yolcular, gümrük memurlarına teşekkür ederek kendilerine mesailerinde başarılar dilediler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Belçika, Dünya Gümrük Günü, 26 Ocak, Eskişehir, Yaşam
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