Hasan Polatkan Havaalanında 'Gümrük Günü' Sürprizi
22 dakika önce
Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanında 26 Ocak Dünya Gümrük Günü sebebiyle yolculara ikramlarda bulunuldu.
Eskişehir Hasan Polatkan
Havaalanında 26 Ocak Dünya Gümrük Günü
sebebiyle yolculara ikramlarda bulunuldu.
Gümrük memurları tarafından Belçika
yolcularına çikolata ikramı yapıldı. Yapılan sürpriz ikram sebebiyle memnuniyetini dile getiren yolcular, gümrük memurlarına teşekkür ederek kendilerine mesailerinde başarılar dilediler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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