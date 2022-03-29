Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek - Son Dakika
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Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

29.03.2022 18:14
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

Eskişehir'de bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasıyla ilgili konu Eskişehir milletvekillerinin Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmesi sonucunda çözüldü.

Eskişehir'de bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasıyla ilgili konu Eskişehir milletvekillerinin Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmesi sonucunda çözüldü.

Dün akşam AK Parti İl Binası'nda yapılan toplantıda AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı çözüm için bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşme yapılacağını söylemişti. Bugün gerçekleşen görüşmelerde birçok insanın beklediği karar çıktı. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferlerin devam edeceği açıklandı. Toplantının sonucundan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın seferlerine devam edeceği milletvekillerinin ve İl Başkanının sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşım ile duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Adil Karaismailoğlu ile gerçekleşen görüşmeye AK Parti Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MKYK Üyesi Burhan Sakallı, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak ve AK Parti Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Murat Özcan katıldı.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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