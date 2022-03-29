Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek - Son Dakika
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Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

29.03.2022 19:04
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferlerin devam edeceği bildirildi.

Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferlerin devam edeceği bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi ve Odunpazarı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Burhan Sakallı, yaptığı açıklamada, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili yaşanan sorunun çözüldüğünü belirterek, "Seferler eskiden olduğu gibi devam edecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Emine Nur Günay ise Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili konunun çözüldüğünü ve seferlerin devam edeceğini aktardı.

Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Bakan Karaismailoğlu'na teşekkürlerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili konunun çözülmesinden dolayı Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

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Hasan Polatkan, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek - Son Dakika


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