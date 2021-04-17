HASAN POLATKAN'IN EŞİ, MUTAHHARE POLATKAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Demokrat Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arasında Maliye Bakanlığı yapan, 27 Mayıs 1960 darbesi ile tutuklanıp idam edilen Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 101 yaşında ölen Polatkan için 11.00'de Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenaze törenine, kızı Nilgün Atlı ile torunu Hasan Polatkan Atlı'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski siyasetçilerden Hüsamettin Cindoruk, yakınları ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Mutahhare Polatkan, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

----------------Cenaze namazı-Törene katılanlar-Genel ve detaylar

- İstanbul