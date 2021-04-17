Hasan Polatkan'ın eşi Mutahharre Polatkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hasan Polatkan'ın eşi Mutahharre Polatkan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hüsamettin Cindoruk da katıldı.

Demokrat Parti hükumetlerinde 1950-1960 yılları arası görev yapan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Maliye eski bakanlarından Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101) dün sabaha karşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polatkan'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan İstanbul'a getirildi.

Süleyman Soylu cenaze namazına katıldı

Mutahhare Polatkan için saat 11.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem TBMM Başkanlığı da yapan eski siyasetçi ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile aile yakınları katıldı. Polatkan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mutahhare Polatkan'ın kızı Nilgün Atlı'nın yanına gelerek taziye dileklerini iletti. - İSTANBUL