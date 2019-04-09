Son Dakika Haberleri: Hasan Ruhani: Hayal Bile Edemeyeceğiniz Silahlar Geliştirdik, Ordumuzun Gücünü Durduramazsınız

Hasan Ruhani: Hayal Bile Edemeyeceğiniz Silahlar Geliştirdik, Ordumuzun Gücünü Durduramazsınız

48 dakika önce

Ruhani ABD daha fazla baskı kurarsa gelişmiş IR8 santrifyüjler geliştireceğiz.

Ruhani ABD daha fazla baskı kurarsa gelişmiş IR8 santrifyüjler geliştireceğiz…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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