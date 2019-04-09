Hasan Ruhani: Hayal Bile Edemeyeceğiniz Silahlar Geliştirdik, Ordumuzun Gücünü Durduramazsınız
48 dakika önce
Ruhani ABD daha fazla baskı kurarsa gelişmiş IR8 santrifyüjler geliştireceğiz.
Ruhani ABD daha fazla baskı kurarsa gelişmiş IR8 santrifyüjler geliştireceğiz…
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: Youtube
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