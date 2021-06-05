Hasan Saltık'ın cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Saltık dün Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu zor anlar yaşadı.

"KENDİMİ ÖKSÜZ KALMIŞ HİSSEDİYORUM"

Cenaze töreni boyunca gözyaşları bir an olsun durmayan oyuncu, tören sonrası Hasan Saltık'ın tabutunu öpmesi dikkatlerden kaçmadı. Saltık'ın vefasıyla ilgili açıklama yapan İmirzalıoğlu, "Tanıdığım en cömert, en paylaşımcı, en sevgi dolu adamdı. Müzik dünyasına yaptığını herkes biliyor ama özelinde dostluğu, muhabbeti bambaşkaydı. Bu sabah kahvaltımda hala gönderdiği bal vardı. Kendimi öksüz kalmış gibi hissediyorum" dedi.

Saltık'ın cenazesine birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı.