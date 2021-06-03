Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın (57) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

Klasik Türk Müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan müzik yapımcısı Hasan Saltık, dün akşam saatlerinde otomobiliyle Yalıkavak Mahallesi'nden Bodrum yönüne seyir halindeyken Değirmenler mevkiinde aniden fenalaştı. Saltık, otomobilini yolun sağına çekip durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu fark edip, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırılan Saltık, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri durumu Saltık'ın yakınlarına bildirdi. Cenazenin teslim edilmesi için Saltık'ın yakınlarının beklendiği bildirildi.