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Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek - Son Dakika

Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek

03.06.2021 13:01
Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın (57) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın (57) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

Klasik Türk Müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan müzik yapımcısı Hasan Saltık, dün akşam saatlerinde otomobiliyle Yalıkavak Mahallesi'nden Bodrum yönüne seyir halindeyken Değirmenler mevkiinde aniden fenalaştı. Saltık, otomobilini yolun sağına çekip durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu fark edip, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırılan Saltık, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri durumu Saltık'ın yakınlarına bildirdi. Cenazenin teslim edilmesi için Saltık'ın yakınlarının beklendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim" notunu düştü.Saltık'ın cenazesinin bugün 14.30'da Bodrum Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderileceği bildirildi.HASAN SALTIK Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de doğdu. Saltık, ilköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri 'Kalan Müzik' etiketi altında yayınladı. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenleri'ne, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Aşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı. Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük 900'ü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağladı.

Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek
Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek
Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek
Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek
Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasan Saltık, İstanbul'da toprağa verilecek - Son Dakika


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