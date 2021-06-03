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Hasan Saltık: Türkiye'nin müzik antropologu...Son röportajı - Son Dakika

Hasan Saltık: Türkiye'nin müzik antropologu...Son röportajı

03.06.2021 14:29
Hasan Saltık: Türkiye'nin müzik antropologu...Son röportajı, System.String[]

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın cenaze töreni, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yarın saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde yapılacak.

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın cenaze töreni, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yarın saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde yapılacak.

PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK

Saltık, son röportajında, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR...

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Hasan Saltık: <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin müzik antropologu...Son röportajı

Saltık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Kalan Müzik'in sahibi, müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın, kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Saltık'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sevenleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sabahat Akkiraz, "Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık Hakk'a yürüdü. Kalan yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.

Sanatçı Onur Akın, "Hasan Saltık'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyim. 30 yıllık acı tatlı anılarımız oldu. Çok erken bir gidiş bu. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Devri daim olsun." ifadelerini paylaştı.

Haluk Levent, "Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi." yazarken, Şevval Sam "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum." paylaşımını yaptı.

Behzat Uygur, "Çok kıymetli bir insandı. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.", tambur sanatçısı Sedat Anar "Çok çok üzgünüm. Hasan Saltık abi vefat etmiş. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.", Hazal Kaya "Hasan abim gitmiş. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Kemal Başar, şunları kaydetti:

"Zengin gönüllü, müthiş insan, Anadolu kültürüne büyük katkıları olmuş, Time Dergisi'nin deyişiyle 'Türk halk müziğinin antropoloğu' sevgili dostum Hasan Saltık'ı aniden kaybedivermişiz. 'Kalan Müzik'ten çıkan, kalır.' demiştin ey dost, sen hep yüreğimizde kalacaksın."

Hasan Saltık: Türkiye'nin müzik antropologu...Son röportajı
Hasan Saltık: Türkiye'nin müzik antropologu...Son röportajı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hasan Saltık: Türkiye'nin müzik antropologu...Son röportajı - Son Dakika Magazin


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