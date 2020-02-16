Hasan Şaş'a 2 maç men - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Şaş'a 2 maç men - Son Dakika Spor

Hasan Şaş'a 2 maç men

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.

Hasan Şaş'a 2 maç men, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi. Şaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret etmesi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş, aldığı ceza ile Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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