Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi - Son Dakika Spor

Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi

12 dakika önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi. Böylelikle Şaş, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde ve soyunma odasında olamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Şaş, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımla birlikte olamayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:20 
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