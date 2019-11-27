Son Dakika Haberleri: Hasan Şaş çıldırdı! Rakip kulübeye...
Son Dakika Spor Hasan Şaş çıldırdı! Rakip kulübeye... - Son Dakika Spor

Hasan Şaş çıldırdı! Rakip kulübeye...

6 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ortam gerildi.

Hasan Şaş çıldırdı! Rakip kulübeye..., System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ortam gerildi.


Sarı-Kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, karşılaşma sonrası rakip takım yedek kulübesine doğru hareketlendi.


Hasan Şaş'ı görevliler tuttu ve olay yerinden ayırdı. Bu anlar cep telefonuyla tribünden çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:08 
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