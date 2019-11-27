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Hasan Şaş çıldırdı! Rakip kulübeye...
6 saat önce
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ortam gerildi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ortam gerildi.
Sarı-Kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, karşılaşma sonrası rakip takım yedek kulübesine doğru hareketlendi.
Hasan Şaş'ı görevliler tuttu ve olay yerinden ayırdı. Bu anlar cep telefonuyla tribünden çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:08
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