Son Dakika Haberleri: Hasan Şaş görevinden istifa etti
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Hasan Şaş görevinden istifa etti

35 dakika önce

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'da yeni sezonun ilk maçının ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.


Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:25 Kaynak: DHA
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