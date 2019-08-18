Son Dakika Haberleri: Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı

6 dakika önce

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine devam ettiğini açıkladı.

Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı, System.String[]
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine devam ettiğini açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı! Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü! Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:39:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]