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Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin
50 dakika önce
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" çıkışına "Benim muhatabım sen değilsin" yanıtını verince koridorda tansiyon yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:29
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi. Müsabakanın devre arasında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi.
"HER ŞEYE İTİRAZ EDİYORSUNUZ"
Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi. Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" demesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldiği ancak araya giren kulüp yetkililerinin durumu sakinleştirdiği ifade edildi.
(Futbol Arena)
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