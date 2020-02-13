Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin - Son Dakika Spor

Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin

50 dakika önce

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" çıkışına "Benim muhatabım sen değilsin" yanıtını verince koridorda tansiyon yükseldi.

Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi. Müsabakanın devre arasında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi.

"HER ŞEYE İTİRAZ EDİYORSUNUZ"

Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi. Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" demesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldiği ancak araya giren kulüp yetkililerinin durumu sakinleştirdiği ifade edildi.

(Futbol Arena)

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:29 
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