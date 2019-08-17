Hasan Şaş istifa etti
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Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
'da yardımcı antrenör Hasan Şaş
, istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıkladı. Şaş, yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ıma hocama ki adam gibi adam, levent kardeşime ümit kardeşime başarılar diliyorum kalbim hep sizinle ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin hoş çakalın. Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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