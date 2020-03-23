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Hasan Şaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması
6 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testininin pozitif çıkmasından sonra kendisinin sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine Hasan Şaş, sosyal medyasından kısa bir açıklama yaparak, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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