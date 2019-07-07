Son Dakika Haberleri: Hasan Şaş'tan transfer açıklaması
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Hasan Şaş'tan transfer açıklaması

18 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemini değerlendirdi.

Hasan Şaş'tan transfer açıklaması, System.String[]
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemini değerlendirdi.
Kulübün resmi kanalı GS TV'ye konuşan Şaş, "Taraftarlarımız bu transfer döneminde de sakin olsunlar. Biz Galatasaray adına hem maddi hem manevi olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek ve kaliteli oyuncu almak için çok çalışıyoruz." diye konuştu.
Konuşulan isimleri medyadan öğrendiklerini söyleyen Şaş, şunları kaydetti:
"Transfer müjdelerini de vereceğiz ama çok aceleye gerek yok. Birkaç yerimizde eksiğimiz var. Bunları da nasıl sezon ortasında tamamladıysak, şimdi de tamamlayacağız. Önümüzde iki aylık bir süreç var. En iyisini alacağız. O kadar çok isim yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan. Galatasaray Kulübünün hiç ilgilenmediği oyuncuları biz de medyadan duyuyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:26 Kaynak: AA
Galatasaray, Hasan Şaş, Futbol, Spor
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