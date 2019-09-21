Son Dakika Haberleri: Hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti
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Hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti

45 dakika önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır.

Hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti, System.String[]

Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır. İnanıyorum ki benim sporcularım da genetiklerinden gelen bu özelliklerinden dolayı yarın tarih yazacaklardır" dedi.

Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıkmalada, " Bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti. Gruplarımızda ilk ikiye kalarak yarı final hakkını elde ettik. Yarı final niye önemli çünkü yarı finalde yarınki Fransa müsabakasını kazandığımız takdirde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde ediyoruz. Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır. İnanıyorum ki benim sporcularım da genetiklerinden gelen bu özelliklerinden dolayı yarın tarih yazacaklardır" diye konuştu.

Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:25 Kaynak: DHA
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