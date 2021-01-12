Hasan Sayyıdan, Erkek Milli Golbol Takımı'nın kampını ziyaret etti

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Hasan Sayyıdan, Afyonkarahisar'da kamp yapan Erkek Milli Golbol Takımı'na ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de yer aldığı ziyarette Sayyıdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak kamp çalışmaları devam eden sporculara başarılar diledi.

Milli sporculara güveninin tam olduğunu belirten Sayyıdan, " Tokyo'da madalya almamız yüksek ihtimal, inşallah alacağımız bu madalya altın olacak." ifadelerini kullandı.

Sporcuların kampı 28 Ocak Perşembe günü sona erecek.