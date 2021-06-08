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SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi - Son Dakika

SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi

08.06.2021 13:39

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 9 madalya kazanan Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 9 madalya kazanan Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, 'Federasyon olarak Avrupa şampiyonalarında aldığımız en yüksek rakamda madalyaya ulaştık. Bu, 2021 Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın ve madalya alacağımızın göstergesi' dedi.

TGESF Başkanı Hasan Sayyıdan, 2021 yılına iyi başladıklarını ifade ederek, 'Polonya'da yapılan Para Atletizm Turnuvası'nda çocuklarımız 9 madalya aldı. Bu madalyaların 3'ü altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz madalya. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak Avrupa şampiyonalarında aldığımız en yüksek rakamda madalyaya ulaştık. Bu, şunun göstergesi; 2021 Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın ve madalya alacağımızın göstergesi. Bu da bizi mutlu etti' diye konuştu.

'PARALİMPİK OYUNLARINA 18 KOTAMIZ VAR'

2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota ihtimallerinin devam ettiğini vurgulayan başkan Sayyıdan şunları kaydetti:

'Paralimpik Oyunları'na 18 kota garantimiz var. 3 ya da 4 kota daha gelme ihtimali var. Dolayısıyla 2019 yılında ifade ettiğim gibi 20-22 sporcu ile katılacağımızı hedefliyorduk. Hedeflerimizi tutturduğumuzu bugünden ifade etmek istiyorum. Paralimpik Oyunları'nda hedefimiz 1-3 arası altın madalya olmak üzere 4-6 arası madalya almak. İnşallah bu rakamlara ulaşacağız. Pandemi süreci bütün insanlığı etkiledi. İster istemez bizim sporcularımızı da belli oranda etkiledi. Onun dışında, pandemiden sonra evde kalma bertaraf edildikten sonra biz hızlı bir şekilde antrenmanlara başladık. İşte o hızlı bir şekilde antrenmanlara başlamamız ve kamplara almamız aslında Polonya'daki başarının ana temel noktası.?

SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi
SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi
SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi
SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi
SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi

Avrupa Şampiyonası, Atletizm, Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Hasan Sayyıdan: Madalyalar, Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağımızın göstergesi - Son Dakika Spor


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