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Hasan Sert İzmit'te anılacak

2 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından Hasan Sert vefatının 9. yılında İzmit Belediyesi tarafından anılacak.

Hasan Sert İzmit'te anılacak, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından Hasan Sert vefatının 9. yılında İzmit Belediyesi tarafından anılacak.


Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından olan ve Kocaeli'ni uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden Hasan Sert, vefatının 9. yılında İzmit Belediyesi tarafından anılacak. 15 Eylül Pazar günü İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan bisiklet trafik eğitim merkezinde bulunan anıt önünde gerçekleşecek program kapsamında saat 09.00'da tur startı verilecek. Bisikletçiler tarafından yapılacak turun sonunda Hasan Sert fotoğraflarının yer aldığı sergi ve konuşmalarla anma programı tamamlanacak. Hasan Sert 2010 yılında Romanya'da bisikleti ile antrenman yaparken elim bir kaza sonucu vefat etmişti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Hasan Sert, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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