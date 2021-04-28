Hasan Uğurlu Barajı'nda denetim - Son Dakika

Hasan Uğurlu Barajı'nda denetim
28.04.2021 11:00
Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı'nda yapılan denetimlerde sahibi bulunmayan ve yaklaşık 2 bin metre misina ağa el konuldu.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı'nda yapılan denetimlerde sahibi bulunmayan ve yaklaşık 2 bin metre misina ağa el konuldu.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Kontrol ekiplerince, Ayvacık ilçesinde bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nde denetim ve kontrol yapıldı. Denetimde sahipsiz takribi 2000 metre misina ağa el konuldu. Ağda canlı bulunan sazan ve yayın balıkları suya bırakıldı.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün benzer denetimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi. - SAMSUN
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