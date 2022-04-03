ZONGULDAK - Hasan Usta 60 yıldır elinden iğne ipliği düşürmüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta çocuk yaşlardan beri terzilikle uğraşan 72 yaşındaki Hasan Delioğlu, elinden iğne ipliği düşürmediği mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor.

Babasının yönlendirmesiyle terzi akrabasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Hasan Delioğlu, zamanla işi öğrenerek usta oldu.

Daha sonra Çaydamar Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanda kendine iş kuran Delioğlu, her sabah aynı saatte eline aldığı iğne iplikle mesaiye başlıyor.

İlerleyen yaşına rağmen 60 yıldır aynı heyecanla müşterilerine hizmet veren Hasan usta, çok sevdiği mesleğini hazır giyimden dolayı eskisi gibi rağbet olmasa da gücü yettiği sürece yapmak istiyor.

"Çırak yetiştiremiyoruz"

5 çocuk ve 10 torun sahibi Hasan Delioğlu, AA muhabirine, eski günleri çok özlediğini, şimdilerde eskisi gibi iş gelmediğini söyledi.

Konfeksiyon çıkınca mesleklerinin bittiğini anlatan Delioğlu, "Şimdilerde paça ve daraltma yapıyoruz. Eskiden takım elbise, pantolon, gömlek dikerdik ama şimdi hep hazır. Çırak da yetiştiremiyoruz." dedi.

Mesleğine doyamadığını ifade eden Delioğlu, "Aslında mesleğimiz çok güzel fakat geriden usta çırak gelmiyor. Benim için şimdilerde bir hobi oldu. Mesleğimi çok seviyorum." diye konuştu.

Delioğlu, önemli işi olmadığı sürece dükkanına geldiğini belirterek, "Artık nereye kadar giderse aynı şekilde devam ettireceğim. Bu meslek sayesinde çocuklarımı okuttum, şimdi torunlarımı okutuyorum. Hepsi de bir yerlere geldi." ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu her şeyi terziliğe borçlu olduğunu dile getiren Delioğlu, mesleğinin unutulmamasını, gelecek neslin bunu sürdürmesini istedi.