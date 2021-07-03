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Hasan Yalnızoğlu, 'Operasyon 41'i anlattı: 3 yıllık hayal gerçek oldu - Son Dakika

Hasan Yalnızoğlu, 'Operasyon 41'i anlattı: 3 yıllık hayal gerçek oldu

03.07.2021 09:53
Hasan Yalnızoğlu, 'Operasyon 41'i anlattı: 3 yıllık hayal gerçek oldu, System.String[]

? Çok yönlü bir sporcusunuz, isminizi hep farklı ve ses getiren projelerde duyduk. Şimdi de tamamen yerli bir yarışma formatında, Kanal D'de yayınlanan "Operasyon 41"in sunucusu olarak çıkıyorsunuz karşımıza. Yollarınız nasıl kesişti?

? Çok yönlü bir sporcusunuz, isminizi hep farklı ve ses getiren projelerde duyduk. Şimdi de tamamen yerli bir yarışma formatında, Kanal D'de yayınlanan "Operasyon 41"in sunucusu olarak çıkıyorsunuz karşımıza. Yollarınız nasıl kesişti?

Her şey "Operasyon 41" formatının yaratıcısı Bekir Gündoğdu'yla tanışmamla başladı. Bekir Bey, benim oynadığım bir diziyle çalışan cast ajanslarından biriydi. Yapmayı hayal ettiği yarışmadan bahsetti. Özellikle milli bir proje olması beni inanılmaz etkiledi. 3 yıl öncesinden bahsediyorum bu arada. O gün bugündür hayal ettiğimiz ne varsa şimdi bir bir gerçekleşiyor.

? "Operasyon 41" çok emek verilmiş bir proje. Bize biraz arka planını anlatır mısınız?

Nereden başlasam... Operasyon 41, "Airsoft" oyunu üzerine kurulu bir askeri simülasyon yarışması aslında. Airsoft, oyuncak tüfek ve tabancalarla oynanan bir oyun, son zamanlarda çok da popüler.Kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış onar kişilik iki tim var. Bu timler, zorlu doğa şartlarında disiplinli bir şekilde eğitilip, farklı askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak.İki timin de başında özel seçilmiş komutanlarımız var. Yarışmacıların sabah antrenmanından yedikleri öğünlere kadar hepsi komutanların kontrolü altında. Kimi ailesini özlüyor, kimi açlıkla savaşmakta zorlanıyor ama eminim ki yarışma bittiğinde hepsi "İyi ki geldim" diyecek.

Bu arada Kocaeli'nden mutlaka bahsetmem lazım. Bir Bodrum, Çeşme'dir gidiyor, ancak Kocaeli'nde öyle güzel kumsallar var ki inanamazsınız. Kefken taraflarında yapıyoruz çekimleri. Bu röportajı okuyanlar bence Kocaeli'ni not alsın.

HİÇBİR TEHLİKE YOK GÜVENLİK KURALLARIMIZ VAR

? "Operasyon 41" bir askeri simülasyon oyunu ve silahlarda boncuklar kullanılıyor. Boncuklar can yakıyor mu? Yarışmacılar kendilerini nasıl koruyor?

Oyunları doğaya zarar vermeyen, kısaca "BB" dediğimiz biyoplastik boncuklarla oynuyoruz. Ben de çekim aralarında deniyorum. Hissediyorsun ama canın yanmıyor. Önemli güvenlik kurallarımız var; öyle ki kurallara uymayan yarışmacı anında ceza alıyor. Balistik gözlükleri 1 saniye için bile olsa çıkarmak yasak. Oyun başlamadan önce takılıyor ve oyun bitene kadar çıkarılmıyor. Airsoft tüfekleriyle 10 metreden yakına atış yapmak da yasak. 10 metrenin altında ateş edecekseniz, Airsoft tabancasına geçmek zorundasınız. Bu kurallara uyulduktan sonra hiçbir tehlikesi yok.

<a class='keyword-sd' href='/hasan-yalnizoglu/' title='Hasan Yalnızoğlu'>Hasan Yalnızoğlu</a>, 'Operasyon 41'i anlattı: 3 yıllık hayal gerçek oldu

? Sizce kimler finale kadar gider, neyi iyi yapan kazanır?

Antrenmanlarını ve yaptıkları sporları gördüğüm kadarıyla el becerisi olanlar ve konsantrasyon problemi yaşamayanlar gidebildiği kadar gidecek. Sabrını kontrol eden ve komutanlarını iyi dinleyenler finale çıkar ama isim veremem, hepsini çok seviyorum.

Benim hayatım pes etmemek üzerine kurulu

? Sizi örnek alan gençler var. Daha önce yer aldığınız projelerde de hep üslubunuz ve efendiliğinizle anıldınız. Gençlere neler tavsiye edersiniz?

Teşekkür ederim, bunu sizlerden duymak o kadar büyük bir mutluluk ki...Benim hayatım pes etmeme üzerine kurulu. Best Model yarışmasında ikinci oldum ama hiç bırakmadım. "Survivor"da da ikinci oldum ama şampiyondan daha fazla kendimden söz ettirdim. Yanlış anlamayın, bana söylenenler bunlar. 2 sene önce çok ciddi sağlık sorunları yaşadım. İyileşeceğime inanmasam bugün bu röportajı veriyor olamazdım.

Hasan Yalnızoğlu, 'Operasyon 41'i anlattı: 3 yıllık hayal gerçek oldu

Gündoğdu, Kocaeli, Kanal D, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hasan Yalnızoğlu, 'Operasyon 41'i anlattı: 3 yıllık hayal gerçek oldu - Son Dakika Magazin


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