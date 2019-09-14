Son Dakika Haberleri: Hasan Yavuz Bakır: "3 maçta 7 puan aldık. Asla bunun rehavetine kapılmayacağız"
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Hasan Yavuz Bakır: "3 maçta 7 puan aldık. Asla bunun rehavetine kapılmayacağız"

4 dakika önce

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Hasan Yavuz Bakır:

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti.


Sahalarında yarın Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bakır, "Göztepe iyi bir takım. Onlar da lig arasını iyi değerlendirdi. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.


Lige çok iyi başlangıç yaptıklarını belirten Bakır, şunları kaydetti:


"Takımda rekabet üst seviyede. Bunun da takıma başarı getireceğine inanıyoruz. Üç maçta 7 puan aldık. Bu topladığımız puanın önemi büyük. Lige iyi bir şekilde başlamak bize ve takımımıza mutlululuk getirdi. Asla bunun rehavetine kapılmayacağız. Lige yeni başlıyormuş gibi Göztepe maçını düşünüyoruz. Bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Çok zor bir maç olacak."


Bakır, taraftarları maça davet ederek, onların desteği ile kazanan taraf olmak istediklerini sözlerine ekledi.


Yavuz Bakır, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:50 
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